Voces de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza

Realizamos aquí la transcripción de pequeñas grabaciones realizadas este martes 23 de abril por Almudena, de Mujeres de Negro contra las Guerras de Madrid, a la gente que está participando, que va a participar, de la Flotilla de la libertad rumbo a Gaza. También «a toda la gente internacional que está ahora aquí mismo en el encuentro en Estambul», tal como nos decía ella ayer mismo desde allí, en el envío que llevaba a cabo de los audios, una parte de los cuales forman parte de un material audiovisual que se acaba de subir también a las redes, paralelamente a la publicación de esta transcripción directa de los audios distribuidos por la propia Almundena: «Denunciamos desde Estambul la presión política que varios países están ejerciendo y las amenazas militares por parte de Israel para intentar impedir la salida hacia Gaza de estos barcos con ayuda humanitaria.»

En los próximos días la Flotilla de la Libertad tiene que zarpar de Estambul con el objetivo de romper el bloqueo que el Estado de Israel impone sobre la Franja de Gaza desde hace 18 años. Cientos de activistas y observadores de los Derechos Humanos y profesionales de la medicina de 40 nacionalidades embarcarán con rumbo hacia Gaza, siguiendo escrupulosamente en todo momento tácticas de actuación noviolenta, para hacer llegar 5500 toneladas de ayuda humanitaria e intentar poner fin a la situación de hambre impuesta deliberadamente por el gobierno de Netanyahu sobre los más de 2.3 millones de habitantes de la Franja de Gaza.

Presentación de las grabaciones por Almundena

Hoy es 23 de abril, estamos aquí en la recepción, en la entrada del Hotel Tugra y bueno, estamos viendo un poco el ambiente de todas las personas, de todo el equipo internacional que va a participar en la flotilla. La mayoría de la gente está haciendo entrevistas, mandando comunicados a sus medios locales, haciendo relaciones también entre distintas comunidades, distintos países. Y bueno, hay un ambiente de una cierta calma tensa, porque todavía se sabe que mañana vamos a partir, que mañana va a salir la flotilla, pero hasta ahora hay muchas incertidumbres porque hay demasiadas presiones de gobiernos internacionales, de distintos países, que no quieren que la flotilla de la libertad zarpe desde Turquía.

Voy a intentar hacer grabaciones pequeñas a la gente.

Pepi, Málaga, en Comisiones Obreras, camarera de piso jubilada

Soy Pepi, soy camarera de piso de Málaga, soy de comisiones obreras, pero ahora ya jubilada. Estoy aquí porque no puedo seguir viviendo en paz, viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Y estoy yo aquí también para demostrar que los ciudadanos sencillos, los que no tenemos grandes responsabilidades, los que no somos famosos, también podemos hacer cosas. Por eso llamo a todo el mundo sencillo de los ciudadanos del mundo que sea lo que sea tenemos que movilizarnos y hacer algo por esta barbaridad que nos está sucediendo muy, muy cerca de todos nosotros.

Soa, vivió en Huelva, ahora en Alemania y desde 2018, es activista de la Flotilla

Yo soy Soa. Llevo desde 2012 con la Flotilla de la Libertad. Al principio representando Rumbo a Gaza, porque vivía en Huelva. Y desde 2018, realmente así un poco de forma individual, en la Flotilla de la Libertad. He vivido en Palestina. Estaba viajando y ahora vivo en Alemania.

Cuéntanos un poco algo personal de cómo, qué es lo que estás viviendo ahora, cómo te sientes aquí, cómo ves este encuentro internacional… lo que tú quieras.

Estamos aquí en Turquía. Hemos venido para zarpar con los barcos hacia Gaza porque el genocidio este que lleva no solamente los casi siete meses, sino muchos, muchos años, requiere que la sociedad civil reaccione. Y nuestra forma de reaccionar es la acción directa noviolenta en el mar, porque la navegación debe estar libre, las personas en Gaza requieren su libertad, y ahora mismo hay una necesidad grave de ayuda humanitaria, que la vamos a llevar con observadores internacionales para asegurar su llegada.

Yo creo que esta acción directa va más allá de Palestina. Es realmente un desafío de la sociedad civil, a este intento de hacernos sentir inútiles frente a todo lo que está pasando y que vemos, en todas las redes sociales, en las fotos, toda la barbaridad en el mundo, no solamente en Palestina, en muchos otros sitios, en Sudán, en Sahara Occidental, en Ucrania, etc… Y simplemente estamos acostumbrándonos a esta barbaridad que no debe seguir. Entonces, cuando la gente se dé cuenta que solamente es una ilusión lo de que no tenemos fuerza, que si nos organizamos, podemos.

Carlos Trotta, cirujano de ascendencia italiana nacido argentino

Hola, mi nombre es Carlos Trota, soy de ascendencia italiana, pero nací y me siento argentino, en ese sentido, latinoamericano. Lo que estaba tratando y comentando aquí con la compañera es que, yo estuve en Gaza en el año 2009. Como médico cirujano me ofrecí, pero sin tener demasiada idea de con qué me iba a encontrar, ni exactamente cuál era el problema palestino, que me parece que es algo que sucede lamentablemente por la desinformación, por la falta de información, peor aún, por la desinformación. Cuando finalmente logramos entrar en Gaza, porque al principio teníamos un poco de dificultades, tuve la posibilidad de trabajar durante tres meses en el hospital Al-Shifa, que era el más importante que tenía la franja de Gaza, y que está ahora totalmente destruido.

La franja de Gaza es, como su nombre lo indica, un pedazo de terreno de apenas 40 kilómetros de largo y 8, a lo sumo 12 kilómetros de ancho, pero donde viven más de 2 millones de personas, en este momento sobreviven, 2 millones de personas, un poco más, que no tienen posibilidades de migrar a ningún lugar, como a veces sucede en otras zonas de conflicto. Me ha tocado a estar en Yemen, me ha tocado estar en Siria también, y en todos esos lugares las situaciones son muy dolorosas, muy indignantes, muy injustas, pero ninguno de todos los lugares en que he estado, siempre como médico cirujano, me ha dejado tanto dolor y tanta indignación a través de todos estos años como lo que ví en Gaza. En primer término, la destrucción de edificios, de mezquitas, de lugares de oración, de escuelas. Y fundamentalmente, personas asesinadas, o muchas de ellas, que están con amputaciones en una pierna, en un brazo… Pero, más allá de todo ese dolor y la indignación que produce, lo que realmente me sorprendió y me sigue sorprendiendo es la dignidad y la resistencia del pueblo palestino y el afecto que en todo momento mostraba hacia nosotros.

Imagen de la web The Freedom Flotilla Coalition

Tengo muchos recuerdos que me…me siguen rondando. Recuerdo que estaba en la enfermería allí en Gaza, haciendo curaciones de pacientes heridos, y de pronto llegó un chico que tendría, calculo yo, 12 o 13 años, que tenía sus dos piernas amputadas, recientemente amputadas, y venía para que le hiciera una curación, le cambiara las gasas que cubrían sus muñones. La política de la organización médico humanitaria en la que entonces trabajaba era de que, y en eso estábamos todos de acuerdo, de no tomar fotos, pero me pareció que… estaba yo a punto de regresarme y entonces dije «Bueno, tengo que tener algún documento que… que muestre en mi país algo de lo que está pasando». Entonces le pedí a la enfermera Palestina, en inglés, si me autorizaba el chico a tomar una foto. El chico estaba acostado sobre la sobre la camilla.

Entonces preparo mi maquinita de fotos muy muy muy elemental y para mi sorpresa en ese momento el el chico se incorpora en la camilla y con su mano derecha me hace el signo de la «B» [N.R.: según la forma de mencionar en Argentina la grafema»V»] de la Victoria.

O sea, por eso es que me encargo siempre de repetir de que hay mucho dolor en Palestina, en este caso en una parte de Palestina, que es Gaza, pero al mismo tiempo hay muchísima dignidad como me demostró en forma muy evidente este chico, que a pesar de tener sus dos miembros amputados, se incorpora en la camilla y me hace la señal de la Victoria como que el pueblo palestino finalmente va a triunfar y en eso estamos tratando nosotros, desde la Flotilla de Libertad. Hacer nuestro pequeñísimo aporte. Si nos dejan.

Pili, Gasteiz

Hola, soy Pili de Gasteiz, de la siberia Gasteiz, y pues aquí esperando a ver si nos dejan partir. El tiempo se hace eterno porque, bueno, sí que sabíamos que nos iban a dilatar mucho la salida y nos iban a poner dificultades, pero bueno, no, la verdad que cuando te toca esperar pues no es tan fácil llevarlo aunque lo sepas pero con la gente con la compañía que tenemos que somos gente muy maja todas pues no sé bueno a cada día le toca a una superar la tensión y las demás apoyamos y así estamos y bien, bien, aprendemos, la verdad que aprendemos…

Es difícil de llevar. A mí por lo menos, o igual es la frustración lo que me despierta los nervios. Y eso, pues esperando, esperando y esperando.



¿Tienes esperanzas en salir pronto?



Lo que tengo esperanzas es que pronto se sepa cuál va a ser, al final, hacia dónde se va a dirigir la acción. hasta que traigamos en principio el objetivo. Probablemente sí, sí, mañana salgamos, pues no sé, algo va a haber mañana, porque desde luego mucho tiempo no puede ser aquí esperar sin más.

Agus, Gasteiz

Yo soy Agus de Gasteiz. Y bueno, he venido aquí con mucha ilusión por participar en la flotilla. Cuando me enviaron, cuando me envió una compañera de Madrid la información, me gustó el tema. Ya había oído hablar, lógicamente, de la flotilla a Gaza. y en Gasteiz estoy en un movimiento, en Euskal Herria estoy en un movimiento de pro-Palestina, y me animaba a venir. Al principio tenía algunos problemas, sobre todo porque me mareo en el barco, pero, bueno, me he decidido superar esa situación e ir rumbo a Gaza. La verdad es que pensaba que esto iba a ser más rápido, que íbamos a salir el día 21. El día 21 no ha podido ser por cuestiones técnicas o por cuestiones de presión política ejercida por el sionismo y por los países que colaboran con el sionismo en estos momentos. Pero esperemos que salgamos o bien mañana o bien en el transcurso de esta semana, porque si no, dilatar más el tema yo creo que sería contraproducente, iba a darse un pequeño goteo de gente que iba a marchar y entonces no tiene mucho sentido. Esperemos que en el transcurso de esta semana salga la flotilla, y ese es mi deseo. La situación aquí es buena con relación a la gente, aunque por cuestiones de lenguaje tenemos problemas para comunicarnos con gente de otros pueblos, pero la sintonía es buena y los objetivos son comunes. Los objetivos son llevar ayuda humanitaria a Gaza y solicitar la ruptura o la desaparición del apartheid en Gaza y la libertad del pueblo palestino. Y ahí estamos.

Silvia, Girona amb Palestina – BDS

Soy Silvia de Girona amb Palestina BDS y bueno estoy aquí en Estambul como miembro de la delegación catalana en la flotilla y bueno, llevamos ya aquí unos días en Estambul, que es una ciudad preciosa en otras circunstancias, pero que se está como haciendo la espera larga y tensa, porque venimos aquí para romper el asedio a Gaza y estamos preparados por si nos ataca, no sé, la OTAN, los Estados Unidos, Israel…pero si no podemos salir porque nos tienen, además de Gaza estar bloqueada, estar también nuestro barco bloqueado, pues eso sí que se está haciendo difícil esa espera.

Ibai Azparren, periodista

Soy Ibai Azparren, periodista de Gara y llevo desde el jueves pasado aquí en Estambul, cubriendo todo lo relacionado con la Freedom Flotilla Coalition, la Flotilla de la Libertad, que pretende partir los próximos días hacia Gaza. Yo no voy en el bote, pero sí que me he estado durante estos dos últimos días, tanto haciendo entrevistas como reportajes y relacionándome con todos los activistas, abogados y cargos públicos que participan en esta acción noviolenta. Y la verdad que ha sido una experiencia súper enriquecedora, pero hay que tener en cuenta que el objetivo principal es llevar a ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el bloqueo israelí. Entonces el papel de los medios creo que es muy importante porque todos los países occidentales y sobre todo de la Unión Europea, que es lo que nos toca, no están haciendo lo suficiente e incluso están torpedeando la ayuda a Gaza, y eso, como periodista, también hay que denunciarlo.

Bueno, y como periodista que eres, cuéntanos qué sensaciones tienes, qué te aporta a ti, si sientes que este es el sitio donde tienes que estar, no sé, algo que te aporte personalmente.

Por supuesto que creo que es el sitio en el que tengo que estar y cuando me propusieron venir a cubrir todo lo relacionado con la flotilla no lo vi ni un segundo. Más que nada porque creo que desde mi país, desde Euskal Herria, creo que hay mucha conciencia con el pueblo palestino. no solo desde la sociedad civil, sino también por parte de muchos medios que vemos con mucha preocupación todo lo que está ocurriendo en Gaza y que somos bastante conscientes de los más de 100 periodistas que ha asesinado el ejército israelí en Palestina. Los periodistas que no son palestinos no tienen acceso actualmente a contar todo lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces me parece importante desde fuera poder contar, poder transmitir, poder entrevistar a toda la gente que está realizando acciones para apoyar la causa palestina y denunciar el genocidio que está perpetrando Israel contra la población gazatí y también contra la población en Cisjordania.

Actualización a 25 de abril de 2024

Lee aquí sobre el entrenamiento de acción noviolenta , que se ha realizado ayer míercoles 24 de abril, requerido para la participación en la Flotilla de la Libertad

«Hemos completado todos los requisitos técnicos y de tripulación para lanzar la Flotilla de la Libertad a Gaza el viernes 26 de abril de 2024. Nuestro grupo final de participantes está recibiendo hoy el entrenamiento de acción directa noviolenta requerido. Nuestra flotilla transportará más de 5.000 toneladas de ayuda vital y cientos de observadores de derechos humanos. Estamos trabajando diligentemente para trasladar nuestros barcos a un puerto en Estambul donde se puedan completar los trámites burocráticos para cientos de participantes, para permitir el embarque a partir del viernes por la mañana. «La Flotilla de la Libertad cuenta con el apoyo de millones de personas en todo el mundo que están indignadas por el fracaso de nuestros gobiernos a la hora de proteger al pueblo palestino de las acciones genocidas de Israel, incluida la hambruna deliberada de más de dos millones de personas», dijo la dirección de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC). Miembro del comité Zohar Chamberlain-Regev. Huwaida Arraf, abogada estadounidense de derechos humanos y miembro del Comité Directivo del FFC añadió: “Los gobiernos deben negarse a colaborar en el mantenimiento del asedio ilegal de Israel a Gaza obstruyendo la Flotilla de cualquier manera. Hacemos un llamado a los gobiernos de los 40 países representados en esta Flotilla de la Libertad para que cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional y exijan que Israel garantice el paso seguro de la flotilla a Gaza”.«

Imagen destacada: fotografía tomada de la web de The Freedom Flotilla Coalition. con embarcaciones de esa flotilla fondeadas en el puerto marítimo de Tuzla, en el Mar de Mármara, cerca de Estambul.